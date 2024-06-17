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古い油彩画「パレットアート」(R)
商品番号 O14345734490
商品名

古い油彩画「パレットアート」(R)
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,187 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い油彩画「パレットアート」です。昭和時代の物です。経年でしか出せない絵具の質感と退色感が魅力です。分厚く重ねた絵具がづっしりと重く質量感もあります。素晴らしいアートです。☆写真の他の物(別途出品)は付きません。勘違いのない様にお願いします。状態:若干の反りがありますが、問題になる物ではありません。良い状態です。写真で確認して下さい。古い物です、ご理解の上ご購入下さい。サイズ約㎝:34×24×12重さ570g送料は無料です。梱包はリサイクル材を使います。ご了承下さい。
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