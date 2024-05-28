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YAMAHA キーボード　ヤマハ　PSR-150
商品番号 B17745186066
商品名

YAMAHA キーボード　ヤマハ　PSR-150
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,872 円
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商品詳細

YAMAHAPSR-150ヤマハ定価：¥32000全ての鍵盤から音が出るのを確認しました♪白鍵に経年による黄ばみあり(写真5)細かいキズあり。(写真6)アダプター、譜面台有り#ヤマハ#YAMAHAPSR_150#YAMAHA
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