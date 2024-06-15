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一番くじ　mofusand モフサンド　セミコンプリート セット
商品番号 I97313510844
商品名

一番くじ　mofusand モフサンド　セミコンプリート セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじmofusand～ClassyTeaTime～【Ａ賞】ティーポット　１点【Ｂ賞】えびにゃんぬいぐるみ　１点【Ｃ賞】ティーカップ＆ソーサー　グリーン１点【Ｄ賞】テーブルナプキン　全４種【Ｅ賞】テーブルウェア　全５種【Ｆ賞】ステーショナリーアソート　全５種上記、17点のセミコンプリートセットです！（Ｃ賞のピンクとラストワン賞のみ、ありません）⌘Ｃ賞は種類確認のため、一度開封しています。✿すべて新品、未使用（Ｃ賞以外は未開封です◎）✿水濡れ対策＆段ボール箱にお入れしての発送です。✿コメント・ご購入の際は、プロフィールをご一読ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ↓こちらも出品中↓#HAL♫mofusand♫検索コンプリートフルコンプセミコンプリートセミコンプサメにゃんえびにゃん
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