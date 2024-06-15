一番くじ　mofusand モフサンド　セミコンプリート セット

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商品詳細
一番くじmofusand～ClassyTeaTime～【Ａ賞】ティーポット １点【Ｂ賞】えびにゃんぬいぐるみ １点【Ｃ賞】ティーカップ＆ソーサー グリーン１点【Ｄ賞】テーブルナプキン 全４種【Ｅ賞】テーブルウェア 全５種【Ｆ賞】ステーショナリーアソート 全５種上記、17点のセミコンプリートセットです！（Ｃ賞のピンクとラストワン賞のみ、ありません）⌘Ｃ賞は種類確認のため、一度開封しています。✿すべて新品、未使用（Ｃ賞以外は未開封です◎）✿水濡れ対策＆段ボール箱にお入れしての発送です。✿コメント・ご購入の際は、プロフィールをご一読ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ↓こちらも出品中↓#HAL♫mofusand♫検索コンプリートフルコンプセミコンプリートセミコンプサメにゃんえびにゃん
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