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月末頃の限定値下げ レア HAWAIIAN6 Tシャツ XLサイズ
商品番号 D55133274999
商品名

月末頃の限定値下げ レア HAWAIIAN6 Tシャツ XLサイズ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアハワイアン6のTシャツです。数量限定で販売されたTシャツです。11600→9000激情系ハードコア、スクリーモ、ポストロック、メロコア、mixture、HARDCORE、PUNK、ピザオブデス、FATWRECKCHORDSが好きな方もいかがでしょうか？sizeXL平置きで採寸着丈約71cm身幅約56cm袖丈約23cm家庭用モノサシで計測しました。色はペッパー新品です。購入後の値段交渉、質問等は一切お受けしておりません。基本的には発送作業のみの連絡になります。購入前に必ず納得していただきますよう、お願いします。
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