中村宗哲 唐松蒔絵黒炉縁 裏千家十四代 淡々斎花押　　　　　　　　v549

中村宗哲造、唐松蒔絵黒炉縁です。美しい蒔絵、高級感のあるお品です。裏千家十四代淡々斎の花押がございます。底面に針銘がございます。サイズ外 縦42.5㎝×横42.5㎝×高さ6.5㎝内 縦35㎝×横35㎝×高さ6.5㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。



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中村 宗哲 作『 棗 惺斎書付』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



四代 中村宗哲(深斎,八郎兵衛宗哲)『利好 中次 裏千家 十四代 淡々斎 ...



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