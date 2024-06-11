【直接取引で大特価】アルトサックス　証明書付き

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3、4年ほど前に購入し1年程度使用しました。使わないので、引っ越しを機に処分します。+1500円で送料込みに変更可能です(^^)※ダンボール等には入れず、ケースの状態で発送します。含まれる内容▼・サックス・ケース(2万円で購入)・サックス証明書★現地引き取りも可能です引き渡し可能日:9/30(土)、10/1(日)、10/9(月)引き渡し場所:東京23区内→メッセージにて住所をお伝えします他にも処分品多数あります↓↓↓↓↓↓↓↓↓#引っ越しにつき処分！商品一覧