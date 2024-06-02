ZILDJIAN ( ジルジャン ) REFLEXX PAD 6インチ

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商品詳細
定価¥9,900サウンドハウス販売価格(参考)¥7,180新発売のタイミングで話題になっていたこともあり、低反発の練習目的で購入するも、購入後すぐ別のパッドを追加で購入し不要になりましたので出品します。試打のみで練習使用はしておりません。値引きは考えていませんので購入される場合は即購入でお願いいたします。アクセサリー・パーツ···その他レベル···初心者
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