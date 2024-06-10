

掛軸 花鳥図 名品 I163 | 4ddecor.com.br



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掛軸 花鳥図 名品 I188-



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真作】桂田湖城/月岩鴛鴦図/オシドリ図/花鳥図/掛軸☆宝船☆AC-612-



中国画賛 絹本彩色美人画 《落款印譜在 王躍在銘》 掛軸一幅 軸先加工 ...



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掛軸 花鳥図 精密描写 逸品 G48 - 絵画/タペストリ



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掛軸 鮎之図 精密描写 名品 I5 - 絵画/タペストリ



掛軸 鮎之図 精密描写 名品 I5 - 絵画/タペストリ

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物主な画材...その他表具寸法（軸先含む）★約55×199本紙寸法★約36×115・ヤケと、少し細かいシミがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。※絵画の商品タイトルに特定の作者名の記載がある作品について。【真作】真作であると保証できる作品。購入日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で、鑑定料と購入金額を返金させて頂きます。【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。以上をご確認頂いた上でご購入お願いいたします。