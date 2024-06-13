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ショルダーキーボード　Roland AX-Edge ローランド
商品番号 Q36949649344
商品名

ショルダーキーボード　Roland AX-Edge ローランド
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 29,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···スタンドローランド　AX-Edgeショルダーキーボードブラック×レッドカラーのショルダーキーボードです。ショルダーキーボード本体電源ソフトケース専用スタンドストラップ以上になります。説明書等は付属していません。使用感に関しては一般人が2年ほど前に購入し数回演奏に使用しましたがその後スタンドにかけてオブジェとして数ヶ月保管しケースに入れてありました。ですので細かな傷や埃程度はあるものとしてご購入頂ければと思います。宜しくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming585792.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual763346.html
http://narcologia.ru/goods/traverse169426.html
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