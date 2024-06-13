ショルダーキーボード　Roland AX-Edge ローランド

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商品詳細
種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···スタンドローランド AX-Edgeショルダーキーボードブラック×レッドカラーのショルダーキーボードです。ショルダーキーボード本体電源ソフトケース専用スタンドストラップ以上になります。説明書等は付属していません。使用感に関しては一般人が2年ほど前に購入し数回演奏に使用しましたがその後スタンドにかけてオブジェとして数ヶ月保管しケースに入れてありました。ですので細かな傷や埃程度はあるものとしてご購入頂ければと思います。宜しくお願い申し上げます。
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