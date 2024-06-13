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【柿右衛門】赤絵の伝統　日本銘窯　人間国宝　十二代酒井田柿右衛門作　錦岩菊文花瓶
商品番号 B61692449236
商品名

【柿右衛門】赤絵の伝統　日本銘窯　人間国宝　十二代酒井田柿右衛門作　錦岩菊文花瓶
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 14,006 円
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商品詳細

【日本伝統工芸】赤絵の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯　人間国宝　十二代　酒井田柿右衛門作の花瓶になります。この花瓶は柿右衛門特有の伝統図柄で描かれた染錦岩菊文の花瓶です。美しい図柄はすべて手描きになります。栞は十四代栞です。【花瓶の寸法】高さ２２.０㎝、直径１４.０㎝。【共箱】木箱。【窯元価格】￥２２0,０００.－【送料】送料込みです。
http://narcologia.ru/goods/freshman489156.html
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