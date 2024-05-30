備前焼 窯変 双耳大型花器 作家物陶印あり 茶道具★時代物★

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商品詳細
備前焼 窯変 双耳大型花器作家物陶印あり茶道具箱なし★時代物★5D0217サイズ(約):幅１3.6㎝、高さ25.6cm、重さ1.7㎏
http://narcologia.ru/goods/Sydney598949.html
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