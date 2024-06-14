【新品・未使用・非売品】エアカナダ(AIRCANADA)非売品グッズ3点セット⚫︎ランチボックス⚫︎卓上用木製名刺ホルダー⚫︎トラベルアダプター幼い子供達がおり、我が家ではもったいなくて使えそうにないのでお譲りします。トラベルアダプターは英語ですが、取り扱い説明書も付いているようです。5〜7枚目の写真はお借りしました。ひとつずつ丁寧にお包みしてお送りいたします。バラ売り不可です。コメントなしでの即購入も可能です。#RIMOWA#リモワ#スーツケース#エアライン#PANAM#パンナム#JAL#ANA#日本航空#全日空#航空#ユナイテッド#デルタ#アメリカン#ジェット機#パイロット#キャプテン#機長#スチュワーデス#キャビンアテンダント#CA#海外旅行#カーゴ#FRAGILE#フラジャイル#フラジール#業務用#ヴィンテージ#キャリーケース#ステッカーチューン#カーゴ#CARGO#フレイター航空機/航空会社/エアライン/AIRCANADA/カナダ航空/グッズ/コレクション/非売品/レア/



Amazon.co.jp: AIR CANADA カナダ航空グッズ3点セット : ホーム＆キッチン



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