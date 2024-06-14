OD-3 (OverDrive)　動作確認未



na3/18-20 BOSS Overdrive OD-3 動作未確認 オーバードライブ(オーバー ...



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比較的綺麗な状態ではありますが、他の機材を先に手離してしまい動作確認ができておりません。ご了承頂ける方にご購入をお願いいたします。OD-3(OverDrive)BOSS#BOSS#OD_3_OverDrive_