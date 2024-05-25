掛け軸 藤野古渓 彩色山水 中島清堂 識箱 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品

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掛け軸藤野古渓彩色山水中島清堂識箱絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）404×1049ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 藤野古渓 古渓 中島清堂 清堂 彩色山水 山水 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#藤野古渓#藤野_古渓#古渓#彩色山水#山水#中島清堂#中島_清堂#清堂#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景