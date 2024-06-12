ムビナナ アイドリッシュセブン フィルム Re:vale 椅子

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商品詳細
劇場版アイドリッシュセブン入場者特典第6弾特典メモリアルフィルムコマフィルムアイナナムビナナRe:valeRe-raise百、千最後の椅子のシーンピンセットにて取り出しスリーブに移し替え確認した限り目立った傷等はありませんが素人扱いのため、初期傷含め気にされる方のご購入なお控えくださいopp袋⇒硬質カードケース⇒opp袋に入れ発送します
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