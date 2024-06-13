レペゼン アクリルスタンド

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DJ社長が綺麗にはまりません。DJ銀太とDJ脇は緩いです。(元からです)DJふぉいの写真が少し禿げてしまっています。飾って保管しておりました。素人保管に御理解の上ご購入お願い致します。即購入大歓迎です。