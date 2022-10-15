IP STATION NIGHTY NIGHT 古国の夢

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商品詳細
左から染尘雨流桃天清川の4種セットです。開封済みカード付き箱無し海外製品·一度人の手に渡っている物ですので、神経質な方は購入をお控えください。ケースに多少スレがあります。フィギュア自体は画像のようにケースに入れていたため、目立つような傷や汚れはありません。防水対策+プチプチ→ゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)即購入◎バラ売りの場合送料の都合上、１個2,200円と割高になります。#♡♡♡_デザイナーズトイ
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