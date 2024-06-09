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TOA ワイヤレスピンマイク送信器 WM-1320
商品番号 N97157930356
商品名

TOA ワイヤレスピンマイク送信器 WM-1320
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOAワイヤレスピンマイク送信器WM-1320⚪︎商品内容　・TOAワイヤレスピンマイク送信器WM-1320　・ピンマイク　YP-M101　・ピンマイク　ネックユニット⚪︎状況　・PA現場で使用し、電波及び音共に良好　・数回の使用で、美品　・電池液漏れ無し
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