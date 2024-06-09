TOA ワイヤレスピンマイク送信器 WM-1320

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商品詳細
TOAワイヤレスピンマイク送信器WM-1320⚪︎商品内容 ・TOAワイヤレスピンマイク送信器WM-1320 ・ピンマイク YP-M101 ・ピンマイク ネックユニット⚪︎状況 ・PA現場で使用し、電波及び音共に良好 ・数回の使用で、美品 ・電池液漏れ無し
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http://narcologia.ru/goods/Stanford498273.html
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