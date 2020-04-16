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THERAMPAGE吉野北人くんのTシャツです！サイズはLです！2022年のLIVEの際に1度だけ着用しました。傷や汚れ等は特にありません。※洗濯済み値下げ交渉○他サイトにも出品しているため、購入前にコメントお願い致しますm(__)m