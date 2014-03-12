オバケのQ太郎　ライト

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商品詳細
ご覧いただき有難うございます！約30年前にロッテの懸賞品となるライト、電気スタンドです。電源コードの途中にON/OFFスイッチがあり、問題なくライトが付きます。かなり古い物になりますので、部分的に黄ばみ、傷、シミ、ペイントの剥がれがあります。発送時には点灯の確認ができておりますが、発送後の不具合につきましては保証できかねますので、ご了承ください。頭の毛も残っていて、年代物の割に状態は良いかと思います。経年劣化等に関しまして、ご理解の上で細かな箇所が気になる方の購入はご遠慮下さい。別途、箱はございません。オビツ製作所#オバＱ#レトロ#昭和#ライト#オバケのＱ太郎#おばけのQ太郎
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