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オバケのQ太郎　ライト
商品番号 G13697961704
商品名

オバケのQ太郎　ライト
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます！約30年前にロッテの懸賞品となるライト、電気スタンドです。電源コードの途中にON/OFFスイッチがあり、問題なくライトが付きます。かなり古い物になりますので、部分的に黄ばみ、傷、シミ、ペイントの剥がれがあります。発送時には点灯の確認ができておりますが、発送後の不具合につきましては保証できかねますので、ご了承ください。頭の毛も残っていて、年代物の割に状態は良いかと思います。経年劣化等に関しまして、ご理解の上で細かな箇所が気になる方の購入はご遠慮下さい。別途、箱はございません。オビツ製作所#オバＱ#レトロ#昭和#ライト#オバケのＱ太郎#おばけのQ太郎
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