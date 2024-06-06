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boss dr.riythm dr-880
商品番号 W92581191751
商品名

boss dr.riythm dr-880
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

リズムマシン箱、説明書無し。本体と電源アダプターとなります。
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