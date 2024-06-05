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金龍堂　鉄瓶　詩文　煎茶道具　茶器
商品番号 J79268516934
商品名

金龍堂　鉄瓶　詩文　煎茶道具　茶器
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 72,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約1500cc修理や水漏れ無し。状態綺麗です。壺身直径約20cm、高:約10cm
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