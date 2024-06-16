B'z PREMIUM席 限定配布グッズ

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商品詳細
2023ツアーの公演でPREMIUM席限定で配られたグッズです。ツアーテープもお付けしてます。B'zオリジナルポーチと直近の会報雑誌も８冊つけます。綺麗な常態です。コレクションにどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/rouge358810.html
http://narcologia.ru/goods/smear764604.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion691178.html
おまけ付 B'z Pleasure2023 STARS Premium席グッズ 大量入荷 9078円 ...
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