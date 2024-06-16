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B'z PREMIUM席 限定配布グッズ
商品番号 H99520138313
商品名

B'z PREMIUM席 限定配布グッズ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023ツアーの公演でPREMIUM席限定で配られたグッズです。ツアーテープもお付けしてます。B'zオリジナルポーチと直近の会報雑誌も８冊つけます。綺麗な常態です。コレクションにどうぞ。
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