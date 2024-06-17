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煎茶道具清時代「金泰源造」古錫漢詩，松石不老千年壽，沈存周，茶托4客。
商品番号 A37710915015
商品名

煎茶道具清時代「金泰源造」古錫漢詩，松石不老千年壽，沈存周，茶托4客。
ブランド名 Avital
特別価格 税込 18,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

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