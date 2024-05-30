絵画の種類···水墨画 江川桐華筆 山水画形式···掛け軸・掛軸 小判軸 一幅主題···風景・海景 水墨山水画主な画材···その他 水墨 状態 表具作品共概ね良好な状態です サイズ 表具 111cmX32cm絹本 28.5cmX26cm収納箱 38cm4.5cm6.5cm60サイズゆうパックで発送します



江川桐華筆 【 絹本 水墨山水図 小判軸 】 540 | www.scarfsellerz.com



掛け軸 A2688 四季花 尺五立 作者 江川桐華 54.5x185cm



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