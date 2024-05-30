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江川桐華筆　　【　絹本　水墨山水図　小判軸　】　　　540
商品番号 U64660421236
商品名

江川桐華筆　　【　絹本　水墨山水図　小判軸　】　　　540
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　江川桐華筆　　　山水画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　小判軸　　一幅主題···風景・海景　　　　　　　水墨山水画主な画材···その他　　　　　　　水墨　　　　　状態　　　　表具作品共概ね良好な状態です　　　　　サイズ　　　表具　　　111cmX32cm絹本　　　28.5cmX26cm収納箱　　　38cm4.5cm6.5cm60サイズゆうパックで発送します
http://narcologia.ru/goods/freezer851298.html
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江川桐華筆 【 絹本 水墨山水図 小判軸 】 540 | www.scarfsellerz.com

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