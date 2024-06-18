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商品詳細
種類···電子ドラム友達に頂いたが使わなくなった為出品します。固定金具が少し緩んでますが問題なく音が出ます。操作可能です。！！値下げ不可能！！定価が27000円程度なのでだいぶお安くなっております。アクセサリー・パーツ···スティック
http://narcologia.ru/goods/tenet186363.html
http://narcologia.ru/goods/smear424704.html
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