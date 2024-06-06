茶道　茶碗 陶器 3代目昭楽 佐々木昭楽　 楽焼 京焼　赤楽　茶道具　茶器

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商品詳細
茶道具 茶碗 佐々木昭楽 作名物 楽焼茶碗、赤茶碗佐々木昭楽（ささきしょうらく）1944年 京都府亀岡市生まれ。1962年 父・二代松楽に師事。赤楽、黒楽を中心に伝統を守りながら、茶陶としての雅味のある作品づくりに力を注ぐ。鑑賞用でなく、お茶席で楽しくお茶が飲める茶碗づくりをモットーに作陶にいそしむ。
http://narcologia.ru/goods/diamond200458.html
http://narcologia.ru/goods/financier229060.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit279586.html
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