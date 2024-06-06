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茶道　茶碗 陶器 3代目昭楽 佐々木昭楽　 楽焼 京焼　赤楽　茶道具　茶器
商品番号 Q27672889388
商品名

茶道　茶碗 陶器 3代目昭楽 佐々木昭楽　 楽焼 京焼　赤楽　茶道具　茶器
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　茶碗　佐々木昭楽　作名物　楽焼茶碗、赤茶碗佐々木昭楽（ささきしょうらく）1944年　京都府亀岡市生まれ。1962年　父・二代松楽に師事。赤楽、黒楽を中心に伝統を守りながら、茶陶としての雅味のある作品づくりに力を注ぐ。鑑賞用でなく、お茶席で楽しくお茶が飲める茶碗づくりをモットーに作陶にいそしむ。
http://narcologia.ru/goods/diamond200458.html
http://narcologia.ru/goods/financier229060.html
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