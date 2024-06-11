キハダSR PSA10

即購入可自身で鑑定に提出し、最高評価を頂いたワンオーナー品です。グレード10PSA鑑定ケース付きです。鑑定機関の方で撮影してもらった写真をそのまま掲載していますので、詳細などは写真でご確認頂き、PSAの基準を参考にしてください。ケースの細かい傷などはこちらでは確認しきれませんので気になる方は購入前に気になる箇所を仰って貰えれば写真追加致しますのでそちらでご確認お願いします。











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