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煎茶道具　純銀製　丸形茶托　五客　合計約309g　F　R4341
商品番号 W36658566281
商品名

煎茶道具　純銀製　丸形茶托　五客　合計約309g　F　R4341
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 18,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２．２cm　幅約１０．５cm重さ　五客合計約３０９gスレや変色等経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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