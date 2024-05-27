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紅花墨　古梅園別製　書道　墨
商品番号 Y36884262503
商品名

紅花墨　古梅園別製　書道　墨
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紅花墨、古梅園別製の新品未使用墨です。頂きましたが使用しないので、ご必要な方にお譲り致します。頂いた時から、袋には入っていましたが、箱などには入っていません。サイズ約:17×4×2センチどうぞ宜しくお願い致します。
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