紅花墨　古梅園別製　書道　墨

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商品詳細
紅花墨、古梅園別製の新品未使用墨です。頂きましたが使用しないので、ご必要な方にお譲り致します。頂いた時から、袋には入っていましたが、箱などには入っていません。サイズ約:17×4×2センチどうぞ宜しくお願い致します。
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古梅園製墨販売部
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