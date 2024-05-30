未使用品　南部釜師造　１５型尾垂大アラレ　南部鉄瓶　南部鉄器　調理器具　鉄瓶

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南部小鉄瓶 5型新アラレ 0.65L - 南部鉄器・鉄瓶の通販店 鉄瓶本舗

未使用品 南部釜師造 １５型尾垂大アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 鉄瓶寸法縦(鉉含む)２３cm幅２１×２０.５cm開口１０.５cm重量約２.５ｋｇ素人計測ですので、多少の誤差は御容赦下さい非常に風格のある良い商品です昭和期造 釜定 宮伸穂の作と伝わっておりますが、詳細は不明です画像９に銘がございますので御参考ください鍛治打木瓜鉉には非常に良いもやし(鉉鍛治職人の趣)が入っており、水切れの良い鶴首に大アラレと相まって良い姿をしております商品内外のコンディションは問題ございません経年保管による微かな時代感、チップ傷程度はあるものとお考えくださいコンディションには個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧になって、ご不明な点については必ず御質問くださいませ水漏れ、その他難はありません一見しただけでは分からない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます説明文と商品に疑義があった場合は現物を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、ご質問下さい新品、未使用品コンディションの商品ですが、一度人手に渡った商品になります店頭販売ミントコンディションの商品をご希望のお客様、過度に神経質なお客様の御購入は御遠慮ください商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたします種類···茶道具 鉄瓶 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 鉄分補給主な素材···鉄