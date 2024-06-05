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ポケモンカード 151 バイオレット バラパック 未サーチ品
商品番号 V10026840871
商品名

ポケモンカード 151 バイオレット バラパック 未サーチ品
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードの151とバイオレットのバラパックです。すべてコンビニやヨーカドーの購入制限で買い集めたものです。151×17パックバイオレット×20パックのセットとなります。サーチ等は行ってませんが、中身での評価はご遠慮下さい。
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