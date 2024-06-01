COLUMBIA コロンビア ピアノ椅子 ブラウン 高さ調整機能付

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COLUMBIAコロンビアピアノ椅子高さ調整機能付サイズ・寸法H44×50×31㎝座面高：44-52cm★★商品状態★★ユーズド品です。本体使用感ありの為、やや傷汚れありノンアルコール除菌、高さ調整確認済。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿《購入優先》先にコメントを頂いていた場合(専用など)でも、後から即購入希望の方がいらした場合は、即購入者様が優先とさせていただきます。《配送》送料込。※商品動作確認後、受取評価をお願い致します。⚠️注意事項⚠️□商品状態確認はしておりますが、汚れを見落とす場合もあります。また、使用頻度や年数に関するお問い合わせはお譲り品の為、わかりかねません。予めご了承ください。□ユーズド品は使用感等を含めた価値にご理解頂けた上でのご購入をお願いします。(ジャンク品を含む)尚、商品到着後の返品・クレームは以上の注意事項を承諾して頂いたという事なので、現状渡しとなります。あらかじめご了承ください。但し、初期不良(通常使用が出来ない\"明らかな\"動作不良)がある場合は、例外として商品到着から2日以内の受取評価前のご連絡に限り対応致します。