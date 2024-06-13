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- 【模写】松村景文/紅葉小禽図/小鳥図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-256
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商品詳細
【模写】【参考】松村景文【作品状態】本紙は絹本です。 本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は絹表装で、天に数ヶ所の虫穴、左端に欠損あります。風帯にホツレあります。巻裏に多数の汚れシミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 194cm×幅 46cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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