配信機材セット　SHURE　AG03MK2

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商品詳細
配信に必要な機材セットです。使用期間は１ヶ月くらいなのでキレイだと思いますが、あくまでも中古品のためご理解いただける方のみでお願いします。マイクとミキサーは箱あり。動作は問題ありません。・マイクアーム：オーディオテクニカAT8700J・マイクケーブル：オーディオテクニカキャノンケーブルATL458A/3.0・マイク：SHUREシュアMV7XポッドキャストマイクロホンXLR・ミキサー：ヤマハYAMAHAライブストリーミングミキサー3チャンネルブラックAG03MK2B・プリアンプ：TRITONAUDIOFetHead急ぎで売りたいものではないため、お値下げ等は対応致しません。＝＝追記＝＝バラ売りはしていません。
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