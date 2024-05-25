YAMAHA 大正琴　TH-10M 弦一本なし

ご覧いただきありがとうございます。こちらは知人から譲り受けたお品物です。当方素人の大正琴素人ですが、一通りの音はでました。商品の状態はなるべく写真に掲載していますので良くご確認ください。使用による細かい小傷等はありますが、目立った傷汚れはなく、綺麗だと思います。ピックなどの付属品もございます。美品ですがあくまで中古品と言うことをご了承いただいた上での購入をお願いします。当方、専門的な知識がない為、専門的な質問には答えられませんので、あらかじめご了承下さい。付属品は写真に載せてあるの全てです。写真にてご確認下さい。追加記載弦が１本切れてしまいました、画像確認よろしくお願いします。発送はケースにプチプチ巻きストレッチフィルム巻きで発送予定です。#琴#弦楽器#大正琴#YAMAHA#ヤマハ種類···その他種類···大正琴アクセサリー・パーツ···ケース



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