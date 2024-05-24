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匠　リガチャー用ネジ　Jタイプ　GP
商品番号 E43542958169
商品名

匠　リガチャー用ネジ　Jタイプ　GP
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウッドストーンのリガチャーに試奏程度で使用しました。美品です。1．楽器の音のムラが減少し均一になる。また、クラリネットの場合スロートの音抜けの改善、サックスは低音域やフラジオの発音が楽になります。2．吹奏感が向上し響きが豊かになって遠鳴りする3.メッキの違いで音色の変化も楽しめます。☆FタイプとJタイプがありますが、こちらは【Jタイプ】になります。Fタイプ・・・・・クランポン、セルマー、ボナード、HB、ブルズアイ、YanySIXS、等◎Jタイプ・・・・・ヤマハ、WoodStone、JLV、O.N.O、Playnick、誠兵衛、等定価10500円種類···クラリネット種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ
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