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ドラゴンベト戦　ラッセルプチカスタム
商品番号 N95988578943
商品名

ドラゴンベト戦　ラッセルプチカスタム
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男素材...その他スケール...1/6ドラゴンベト戦ラッセルを一部トイソルジャーのボディーアーマーと一部ポーチ類を取り替えたプチカスタムです。ランボーのスタローンヘッドに差し換える予定でしたが、面倒になってしまいお付けします。M60の予備弾帯を2本に2脚も有ります。写真が全てです。スタンドは付属しません。宜しくお願い致します。
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