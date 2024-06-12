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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男素材...その他スケール...1/6ドラゴンベト戦ラッセルを一部トイソルジャーのボディーアーマーと一部ポーチ類を取り替えたプチカスタムです。ランボーのスタローンヘッドに差し換える予定でしたが、面倒になってしまいお付けします。M60の予備弾帯を2本に2脚も有ります。写真が全てです。スタンドは付属しません。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate13448.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion679078.html
http://narcologia.ru/goods/tenet409563.html
ドラゴンベト戦 ラッセルプチカスタム
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