HIDE ✕ hide FOOL'S MATE ARCHIVES XJAPAN

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商品詳細
hide✕HIDEFOOL'SMATEARCHIVES中身を一度見て保管しておりました。DVDは未開封です。特製クリアケース入りA4変型ソフトカバーオールカラー全240ページ！付録:「セス・エ・ホルス」DVD+ジャケットキットよろしくお願い致します。#ヒデ#フールズメイト#FOOL'SMATE#XJAPAN#YOSHIKI#TOSHI#HIDE#PATA#HEATH#SUGIZO#TAIJI
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