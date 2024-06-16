KAWAI カワイ　アップライトピアノ　CL-2 椅子、カバー付き　その2

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https://youtu.be/Znf3-DKd5QI?si=OnggXGK77c_QOzgaをご参照ください発送について必ずご相談させていただきますので購入ご希望の方は必ずご連絡ください。KAWAIアップライトピアノ・発売日 1982年3月・購入日 1985年5月・型番 CL-2・サイズ高さ122cm×幅150cm×奥行54cm・ペダル2本・黒塗り艶出し仕上げ・最終調律日は2023年6月ですその他情報は、タイトル:KAWAIカワイ アップライトピアノ CL-2椅子、カバー付き その1をご参照ください。中古販売店では30万円（送料別）で販売されているものですhttps://www.piano-fukuoka.com/piano/kawai_cl2.html