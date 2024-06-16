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KAWAI カワイ　アップライトピアノ　CL-2 椅子、カバー付き　その2
商品番号 V94616709546
商品名

KAWAI カワイ　アップライトピアノ　CL-2 椅子、カバー付き　その2
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 26,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

https://youtu.be/Znf3-DKd5QI?si=OnggXGK77c_QOzgaをご参照ください発送について必ずご相談させていただきますので購入ご希望の方は必ずご連絡ください。KAWAIアップライトピアノ・発売日　1982年3月・購入日　1985年5月・型番　CL-2・サイズ高さ122cm×幅150cm×奥行54cm・ペダル2本・黒塗り艶出し仕上げ・最終調律日は2023年6月ですその他情報は、タイトル:KAWAIカワイ　アップライトピアノ　CL-2椅子、カバー付き　その1をご参照ください。中古販売店では30万円（送料別）で販売されているものですhttps://www.piano-fukuoka.com/piano/kawai_cl2.html
http://narcologia.ru/goods/stage172697.html
http://narcologia.ru/goods/approximate839820.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic927912.html
KAWAI カワイ アップライトピアノ CL-2 椅子、カバー付き その2-
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