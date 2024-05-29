Ｋ１３０　掛軸　大徳寺　高橋悦道　『清風萬里秋』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

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登場! 東大寺長老作 書 - lp.flavioquinalha.com.br



茶道具 古物品 軸一行「寿山萬丈高」西垣宗興-

総丈 約 171cm×31cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。