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Ｋ１３０　掛軸　大徳寺　高橋悦道　『清風萬里秋』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 H15054338983
商品名

Ｋ１３０　掛軸　大徳寺　高橋悦道　『清風萬里秋』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　171cm×31cm本紙　約　101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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