MIRANO ECHO CHAMBE奇跡のR 3R 真空管式ミラノエコーマシン

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最近、手に入れた７０年代の真空管式エコーマシンです。驚きは新品同様の綺麗な外見です。加えてノイズも少なくなく凄く綺麗な音がします。(私観ですが)とても５０年も前の物とは思えないとても美しい個体だと思います。飾っているだけでもビンテージ感が有るのですが完全動作品なので是非使って貰いたいです。入力：INPUT1,INPUT2出カ：OUTPUT1FORMIXER,OUTPUT2コントロール：入/出力ボリューム、エコーリピート、エコートーンセレクタ（OFF、ECHO、REPEAT）、モード1～6テープヘッド：消去1、録音1、再生3、寸法：370W、360H、235D、10Kg出品は本体のみで周りに写っている物は対象外