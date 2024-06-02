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UDG U9103BL/OR DJコントローラーバッグ バックパック
商品番号 R84337634079
商品名

UDG U9103BL/OR DJコントローラーバッグ バックパック
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【重要】・プロフィールを必ずご確認ください・3Nを了承していただける方限定・対応が煩雑になるため、金額交渉は一切受け付けません・商品説明文及びプロフィールに記載してあることについての質問には回答しませんそれ以外の質問はお気軽にどうぞ！【商品説明】UDGU9103BL/OR“Mk1”UltimateMIDIコントローラーバックパックSmallBlack/Orange定価：29,700円中古で購入生地に多少スレなどがありますが、あまり目立たないと思います。❗️注意❗️現在市場に流通しているU9103BL/OR“Mk2”とはサイズが異なるようです。そのため、対応機種も現行の“Mk2”とは異なります。素人採寸ですが、本商品＝“Mk1”内寸は51.5x32.5x13.5cmでした。ちなみに正規代理店に問い合わせたところ、現行の“Mk2”の内寸は56.5x35.5x12.0cmだそうです。＜その他＞・簡易包装での発送となります。
http://narcologia.ru/goods/peroration986515.html
http://narcologia.ru/goods/Addict6518.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect342470.html
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