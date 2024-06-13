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赤楽茶碗銘【福寿】前大徳 福本積應 書付　佐々木松楽造123cfae
商品番号 R82728666952
商品名

赤楽茶碗銘【福寿】前大徳 福本積應 書付　佐々木松楽造123cfae
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の状態】特に目立った傷等はありません。【寸法】胴径12.5cm×高さ8cm・佐川急便で発送致します。種類...茶道具
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