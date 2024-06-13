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- 赤楽茶碗銘【福寿】前大徳 福本積應 書付 佐々木松楽造123cfae
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商品詳細
【商品の状態】特に目立った傷等はありません。【寸法】胴径12.5cm×高さ8cm・佐川急便で発送致します。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/scissoring90796.html
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