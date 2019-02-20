Marshall SV20C コンボアンプ

本体と付属品は電源ケーブル、それからマスターボリュームがついていないためshin'smusicのbabymasterをマスターボリューム代わりとして使っていたため、こちらをおつけします。元箱、説明書は処分してしまったため、ございません。2021年に新品にて購入自宅のみでの使用です。5w/20w選択型になります。lowが5w、highが20wで私はhighを好んで使用していました。しっかりプレキシサウンドになっていて、歪みすぎず、パキッとしたクランチサウンドで非常に好みでした。マスターボリュームのおかげで自宅でもしっかり鳴らせます。最近楽器に触ることがないので出品いたします。おそらくメルカリ便の200サイズに収まるかと思うので、送料はこちら負担で出品いたします。もし収まらなかった場合は別の発送方法に切り替えますので、ご住所等を教えていただく場合がございますのでご了承下さい。



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