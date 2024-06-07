ホルン　マウスピース　シルキー　31Ｂ

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ホルン マウスピース シルキー 31B購入時期 半年程前1〜2回、試奏したのみの美品です。【モデル】31B【カップ内径】17.40mm【特徴】センターが高いワイドリムと中庸の深さのボウル型カップで豊かな落ち着いた音を生み出しますシルキーは値上がりしてしまったので、この機会にぜひ。種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者気をつけて検品しておりますが、個人使用の自宅保管品ですので、細かい事が気になる方はご遠慮ください。ただ今、夏の断捨離中！#ミミィのクローゼット《注意事項》●即購入OKです(^^)●無言取り引きOKです。受け取り時の評価はお願い致します。●申し訳ありませんが、交渉が大変なのでお値引不可です。ボチボチと自分のタイミングで値下げしていきますので、お待ちいただけたら有り難いです(^^)●同梱出来るものは割引致します。(サイズによりますが大体100円〜)●喫煙者はいません、室内犬がいます。ご不明点があればコメント欄にお願い致します。