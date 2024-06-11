《限定値下げ》エスクラリネット\u0026未開封３半リード７枚

メルカリで以前手に入れました。ノーブランドです。一応演奏に使っていましたが本格的に吹くにはなかなかな楽器です。リガチャーはW.stone（ソプラノサックス用）を使用していました。こちらは良いものだと思います。ケースのチャックが調子よく無いです。リペアの勉強にリガチャー取りにいかがでしょうか？よろしくお願いします。



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