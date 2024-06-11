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《限定値下げ》エスクラリネット\u0026未開封３半リード７枚
商品番号 V53733767871
商品名

《限定値下げ》エスクラリネット\u0026未開封３半リード７枚
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,398 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリで以前手に入れました。ノーブランドです。一応演奏に使っていましたが本格的に吹くにはなかなかな楽器です。リガチャーはW.stone（ソプラノサックス用）を使用していました。こちらは良いものだと思います。ケースのチャックが調子よく無いです。リペアの勉強にリガチャー取りにいかがでしょうか？よろしくお願いします。
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