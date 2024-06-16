Technics テクニクス CDJ SL-DZ1200 SH-MZ1200

ご覧頂き誠にありがとうございます。テクニクスのCDJセット【SL-DZ1200•SH-MZ1200】になります。CD用のターンテーブルです。カラー:シルバー付属品:電源コード2ターンテーブル1ミキサーのセットでスピーカーに繋げるとプレイできます。自在な演奏を実現するDD（ダイレクトドライブ）方式の自走式のターンテーブルです。商品は写真にある物が全てになります。CDJ初心者の方におすすめのセットです。中古品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせして下さい。まとめ買いも大歓迎です。お値引きも可能な限り対応させて頂きます。PanasonicパナソニックTechnicsテクニクスターンテーブルミキサーPioneerパイオニア



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