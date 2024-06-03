ピクミンめじるしアクセサリー新品未開封７種コンプリートセットおまけつきガチャ

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ピクミンめじるしアクセサリー新品未開封７種コンプリートセットおまけでグミを1個おつけいたします。暑さで溶ける可能性があることをご了承ください。(グミにはマスコットは付いていません)説明書１枚おつけします。新品ですが初期傷や色ムラがありましてもご了承ください。商品はプチプチシート、ビニール袋、不要紙に包んで匿名ネコポス発送致します。購入いただいた日か翌日発送いたします。キャンセル、返品ご遠慮ください。黄ピクミン青ピクミン赤ピクミン白ピクミン紫ピクミン羽ピクミン岩ピクミン