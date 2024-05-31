オットーリンク テナーサックス用マウスピース　8 リフェイス

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商品詳細
オットーリンクテナーサックス用マウスピース 8リフェイスオープニング2.80吹きやすいようにリフェイスされています。箱は元の箱ではありません。写真にてご確認のほどよろしくお願いいたします。ノークレーム・ノーリターンにてお願いいたします。※発送は10／21ー10／23になりますこと、ご理解頂ける方のご購入お願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース#テナーサックスマウスピース
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